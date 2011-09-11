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    Филипп Крюелс - статистика

    #38 | Нападающий
    Имя Филипп
    Фамилия Крюелс
    Команда Бабельсберг 03
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 11 января 1985 (38 лет)
    Рост 181
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вольфсбург 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.09.2011 84' -90' Вольфсбург (Вольфсбург) 2:1 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
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