Филипп Крюелс - статистика
#38 | Нападающий
|Имя
|Филипп
|Фамилия
|Крюелс
|Команда
|Бабельсберг 03
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 января 1985 (38 лет)
|Рост
|181
|Вес
|78
|Имя
|Филипп
|Фамилия
|Крюелс
|Команда
|Бабельсберг 03
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 января 1985 (38 лет)
|Рост
|181
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вольфсбург
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.09.2011
|84' -90'
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|2:1
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)