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Андреу Фонтас
Статистика
Андреу Фонтас - статистика
Завершил карьеру
14 ноября 1989 (36), Баньолас
#3 | Защитник
181 см | 72 кг
Испания
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Трансферы
Статистика по турнирам
Кубок лиг Северной Америки 2024
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
США. МЛС 2019
США. МЛС 2018
Испания. Кубок 2017/2018
Испания. Примера 2017/2018
Испания. Кубок 2016/2017
Испания. Примера 2016/2017
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Испания. Примера 2015/2016
Испания. Примера 2014/2015
Испания. Примера 2013/2014
Испания. Примера 2012/2013
Audi Cup 2011
Испания. Кубок 2011/2012
Испания. Примера 2011/2012
Клубный Чемпионат Мира 2011
Лига Чемпионов 2011/2012
Товарищеские матчи 2011
Испания. Примера 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Испания. Примера 2009/2010
Товарищеский турнир. Wembley Cup 2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Канзаc Сити
17
0
1
4
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 48 тур
Канзаc Сити
0 : 3
06.10.2024
Лос-Анджелес
Был в запасе
США. МЛС, 44 тур
Канзаc Сити
0 : 2
22.09.2024
Миннесота Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 42 тур
Канзаc Сити
4 : 1
19.09.2024
Колорадо
1' - 90'
США. МЛС, 41 тур
Сиэтл
2 : 0
16.09.2024
Канзаc Сити
Был в запасе
США. МЛС, 40 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
1 : 1
08.09.2024
Канзаc Сити
Был в запасе
США. МЛС, 38 тур
Канзаc Сити
3 : 0
25.08.2024
Орландо Сити
1' - 46'
США. МЛС, 36 тур
Канзаc Сити
1 : 1
21.07.2024
Сент-Луис
Был в запасе
США. МЛС, 35 тур
Ванкувер Уайткепс
2 : 1
18.07.2024
Канзаc Сити
Был в запасе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
1 : 2
14.07.2024
Канзаc Сити
Был в запасе
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
3 : 2
08.07.2024
Даллас
1' - 90'
США. МЛС, 31 тур
Колорадо
2 : 1
05.07.2024
Канзаc Сити
Был в запасе
США. МЛС, 29 тур
Канзаc Сити
2 : 0
30.06.2024
Остин
Был в запасе
США. МЛС, 27 тур
Коламбус
4 : 0
23.06.2024
Канзаc Сити
46' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Канзаc Сити
3 : 4
20.06.2024
Реал Солт-Лейк
1' - 60'
США. МЛС, 26 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 2
16.06.2024
Канзаc Сити
1' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Канзаc Сити
2 : 1
09.06.2024
Сиэтл
1' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
02.06.2024
Канзаc Сити
Был в запасе
США. МЛС, 22 тур
Канзаc Сити
1 : 2
30.05.2024
Ванкувер Уайткепс
Был в запасе
США. МЛС, 21 тур
Портленд
2 : 1
26.05.2024
Канзаc Сити
1' - 90'
США. МЛС, 19 тур
Остин
3 : 2
19.05.2024
Канзаc Сити
1' - 90'
88'
США. МЛС, 17 тур
Канзаc Сити
1 : 2
12.05.2024
Динамо Хьюстон
1' - 90'
85'
США. МЛС, 16 тур
Реал Солт-Лейк
1 : 0
05.05.2024
Канзаc Сити
1' - 90'
США. МЛС, 14 тур
Миннесота Юнайтед
2 : 1
28.04.2024
Канзаc Сити
1' - 90'
23'
США. МЛС, 13 тур
Канзаc Сити
3 : 3
21.04.2024
Сент-Луис
1' - 90'
77'
США. МЛС, 11 тур
Канзаc Сити
2 : 3
14.04.2024
Интер Майами
1' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Канзаc Сити
3 : 3
07.04.2024
Портленд
Был в запасе
США. МЛС, 4 тур
Лос-Анджелес
0 : 0
10.03.2024
Канзаc Сити
1' - 90'
49'
США. МЛС, 3 тур
Канзаc Сити
1 : 1
03.03.2024
Филадельфия Юнион
1' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Динамо Хьюстон
1 : 1
25.02.2024
Канзаc Сити
1' - 90'
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