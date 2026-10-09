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Бразилия. Серия А
Команды
Флуминенсе
Fabio
Статистика
Fabio - статистика
Флуминенсе
#1
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Бразилия. Серия А, 29 тур
Флуминенсе
4 : 0
09.10.2026
Коритиба
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 28 тур
Коринтианс
1 : 3
20.09.2026
Флуминенсе
1' - 90'
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
Платенсе
2 : 1
16.09.2026
Флуминенсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Атлетико Минейро
3 : 1
12.09.2026
Флуминенсе
1' - 90'
Статистика по турнирам
Бразилия. Серия А 2026
Кубок Либертадорес 2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
Флуминенсе
29
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 29 тур
Флуминенсе
4 : 0
09.10.2026
Коритиба
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 28 тур
Коринтианс
1 : 3
20.09.2026
Флуминенсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Атлетико Минейро
3 : 1
12.09.2026
Флуминенсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.09.2026
Васко да Гама
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Атлетико Паранаэнсе
3 : 3
30.08.2026
Флуминенсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Флуминенсе
2 : 1
22.08.2026
Ремо
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Флуминенсе
3 : 2
15.08.2026
Палмейрас
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Ботафого
1 : 1
09.08.2026
Флуминенсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Флуминенсе
0 : 0
30.07.2026
Баия
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Гремио
1 : 1
27.07.2026
Флуминенсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Флуминенсе
1 : 1
18.07.2026
Брагантино
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Крузейро
1 : 1
01.06.2026
Флуминенсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Мирассол
1 : 0
24.05.2026
Флуминенсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Флуминенсе
2 : 1
17.05.2026
Сан-Паулу
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Флуминенсе
2 : 2
10.05.2026
Витория
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Интернасьонал
2 : 0
04.05.2026
Флуминенсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Флуминенсе
2 : 1
27.04.2026
Шапекоэнсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Сантос
2 : 3
19.04.2026
Флуминенсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Флуминенсе
1 : 2
13.04.2026
Фламенго
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Коритиба
1 : 1
05.04.2026
Флуминенсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Флуминенсе
3 : 1
02.04.2026
Коринтианс
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Флуминенсе
1 : 0
22.03.2026
Атлетико Минейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Васко да Гама
3 : 2
19.03.2026
Флуминенсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Флуминенсе
3 : 2
15.03.2026
Атлетико Паранаэнсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Ремо
0 : 2
13.03.2026
Флуминенсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Палмейрас
2 : 1
26.02.2026
Флуминенсе
1' - 90'
8'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Флуминенсе
1 : 0
13.02.2026
Ботафого
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Баия
1 : 1
06.02.2026
Флуминенсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.01.2026
Гремио
1' - 90'
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