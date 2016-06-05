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    Джонни Пласид - статистика

    #30 | Вратарь
    Имя Джонни
    Фамилия Пласид
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 29 января 1988 (35 лет)
    Рост 181
    Вес 77
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гаити 3 -12 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.06.2016 1' -90' Эквадор 4:0 Гаити
    09.06.2016 1' -90' Бразилия 7:1 Гаити
    05.06.2016 1' -90' Гаити 0:1 Перу
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