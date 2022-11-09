Паскаль Гросс - статистика
#13 | Полузащитник
|Имя
|Паскаль
|Фамилия
|Гросс
|Команда
|Брайтон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 июня 1991 (31 год)
|Рост
|181
|Вес
|74
Стоимость:
€ 8,00
млн
|Имя
|Паскаль
|Фамилия
|Гросс
|Команда
|Брайтон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 июня 1991 (31 год)
|Рост
|181
|Вес
|74
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Брайтон
|4:0
|Вест Хэм
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|69'
|28.02.2023
|1' - 90'
|Сток Сити
|0:1
|Брайтон
|Англия. Кубок, 1/8 финала
|18.02.2023
|1' - 90'
|Брайтон
|0:1
|Фулхэм
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|11.02.2023
|1' - 90'
|Кристал Пэлас
|1:1
|Брайтон
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брайтон
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.12.2022
|1' -90'
|Чарльтон (Чарльтон)
|1:0
(4:3)п
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|09.11.2022
|46' -90'
|Арсенал (Лондон)
|1:3
|Брайтон (Брайтон & Хов)