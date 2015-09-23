Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Вячеслав Землянский - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Вячеслав
    Отчество Юрьевич
    Фамилия Землянский
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 9 мая 1986 (36 лет)
    Рост 186
    Вес 81
    Стоимость:
    € 50
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Байкал 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.09.2015 1' -90' Байкал (Иркутск) 1:2 ЦСКА (Москва)
    • Читайте нас: 
    11