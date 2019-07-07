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    Александр Горбатюк - статистика

    #29 | Защитник
    Имя Александр
    Отчество Юрьевич
    Фамилия Горбатюк
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 21 апреля 1985 (37 лет)
    Рост 185
    Вес 75
    Стоимость:
    € 75
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Томь 1 1 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.07.2019 90' -90' Пари НН (Нижний Новгород) 0:2 Томь (Томск)
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