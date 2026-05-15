Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

M. Buljubasic - статистика

Ризеспор
#18
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ризеспор
16
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
2 : 2
15.05.2026
Бешикташ
86' - 90'
Турция. Суперлига, 33 тур
Эюпспор
4 : 0
09.05.2026
Ризеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 32 тур
Ризеспор
3 : 2
01.05.2026
Коньяспор
88' - 90'
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
84' - 90'
Турция. Суперлига, 30 тур
Фенербахче
2 : 2
17.04.2026
Ризеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 29 тур
Ризеспор
2 : 1
13.04.2026
Газиантеп
Был в запасе
Турция. Суперлига, 27 тур
Ризеспор
4 : 1
09.04.2026
Самсунспор
72' - 90'
Турция. Суперлига, 28 тур
Карагюмрюк
2 : 1
05.04.2026
Ризеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 26 тур
Трабзонспор
1 : 0
14.03.2026
Ризеспор
86' - 90'
Турция. Суперлига, 25 тур
Ризеспор
1 : 0
08.03.2026
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 24 тур
Касымпаша
0 : 3
28.02.2026
Ризеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 23 тур
Ризеспор
2 : 0
20.02.2026
Коджаэлиспор
88' - 90'
Турция. Суперлига, 22 тур
Генчлербирлиги
2 : 2
14.02.2026
Ризеспор
79' - 90'
Турция. Суперлига, 21 тур
Ризеспор
0 : 3
08.02.2026
Галатасарай
84' - 90'
Турция. Суперлига, 20 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 2
31.01.2026
Ризеспор
86' - 90'
Турция. Суперлига, 19 тур
Ризеспор
1 : 1
25.01.2026
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 18 тур
Гезтепе
3 : 1
19.01.2026
Ризеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 17 тур
Бешикташ
1 : 0
20.12.2025
Ризеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 16 тур
Ризеспор
3 : 0
13.12.2025
Эюпспор
68' - 90'
Турция. Суперлига, 15 тур
Коньяспор
1 : 1
06.12.2025
Ризеспор
73' - 90'
Турция. Суперлига, 14 тур
Ризеспор
0 : 1
29.11.2025
Кайсериспор
31' - 90'
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
2 : 5
23.11.2025
Фенербахче
1' - 61'
Турция. Суперлига, 12 тур
Газиантеп
2 : 2
08.11.2025
Ризеспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
1 : 0
03.11.2025
Карагюмрюк
1' - 82'
Турция. Суперлига, 10 тур
Самсунспор
1 : 1
27.10.2025
Ризеспор
1' - 90'
90'
Главные новости
Тренера Португалии могут наказать за неподобающее отношение к Роналду
22:50
1
В Турции в восторге от игры Батракова за «Галатасарай»
22:41
Кириченко прокомментировал победу «Ростова» в своем дебютном матче
21:59
1
Дочь легенды российского футбола призналась, что была проституткой
21:45
4
РПЛ. «Ростов» победил «Акрон» (1:0) в дебютном матче Кириченко
21:25
14
Батраков сделал ассист в стамбульском дерби
21:01
1
«Зенит» написал эпиграмму по поводу конфликта с «Краснодаром»
20:21
22
Барко прокомментировал новый контракт со «Спартаком»
20:11
4
Бубнов объяснил, почему проигнорировал прощальный матч Месси
19:09
3
У игрока сборной России четыре матча за 10 суток
18:51
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+