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    Денис Магадиев - статистика

    #15 | Защитник
    Имя Денис
    Отчество Ульфатович
    Фамилия Магадиев
    Команда Иртыш
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 января 1992 (31 год)
    Рост 191
    Вес 83
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Иртыш 22 2 0 8 0
    Акрон 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.05.2021 1' -90' Иртыш (Омск) 0:4 Оренбург (Оренбург)
    86'
    02.05.2021 1' -89' Чайка (Песчанокопское) 2:1 Иртыш (Омск)
    24'
    28.04.2021 1' -90' Иртыш (Омск) 1:2 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    24.04.2021 1' -90' Велес (Москва) 2:1 Иртыш (Омск)
    49'
    17.04.2021 1' -90' Иртыш (Омск) 0:1 Балтика (Калининград)
    80'
    11.04.2021 1' -90' Краснодар-2 (Краснодар) 2:0 Иртыш (Омск)
    07.04.2021 1' -90' Акрон (Тольятти) 1:1 Иртыш (Омск)
    28.03.2021 1' -90' Иртыш (Омск) 0:0 Шинник (Ярославль)
    76'
    24.03.2021 1' -90' Факел (Воронеж) 3:1 Иртыш (Омск)
    20.03.2021 1' -90' Иртыш (Омск) 1:0 Волгарь (Астрахань)
    12'
    14.03.2021 1' -90' Крылья Советов (Самара) 3:1 Иртыш (Омск)
    44'
    06.03.2021 1' -90' Алания (Владикавказ) 1:0 Иртыш (Омск)
    26'
    05.12.2020 1' -90' Иртыш (Омск) 1:0 Динамо Бр (Брянск)
    29.11.2020 1' -90' Спартак-2 (Москва) 1:2 Иртыш (Омск)
    32'
    21.11.2020 1' -90' Чертаново (Москва) 0:1 Иртыш (Омск)
    15.11.2020 1' -90' Иртыш (Омск) 0:1 Пари НН (Нижний Новгород)
    29'
    07.11.2020 1' -90' Иртыш (Омск) 2:2 Чайка (Песчанокопское)
    28.10.2020 1' -90' Иртыш (Омск) 1:2 Велес (Москва)
    24.10.2020 1' -90' Балтика (Калининград) 3:2 Иртыш (Омск)
    49'
    17.10.2020 1' -90' Иртыш (Омск) 0:0 Краснодар-2 (Краснодар)
    13.10.2020 1' -90' Иртыш (Омск) 1:0 Акрон (Тольятти)
    27.09.2020 1' -90' Иртыш (Омск) 1:0 Факел (Воронеж)
    19.09.2020 Был в запасе Оренбург (Оренбург) 0:0 Акрон (Тольятти)
    13.09.2020 Был в запасе Акрон (Тольятти) 0:2 Чайка (Песчанокопское)
    05.09.2020 1' -46' Акрон (Тольятти) 0:1 Велес (Москва)
    30.08.2020 1' -90' Балтика (Калининград) 1:0 Акрон (Тольятти)
    22.08.2020 1' -78' Акрон (Тольятти) 1:0 Краснодар-2 (Краснодар)
    16.08.2020 1' -61' Спартак-2 (Москва) 1:0 Акрон (Тольятти)
    12.08.2020 76' -90' Торпедо (Москва) 1:1 Акрон (Тольятти)
    08.08.2020 Был в запасе Акрон (Тольятти) 2:1 Шинник (Ярославль)
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