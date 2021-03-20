Денис Магадиев - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Денис
|Отчество
|Ульфатович
|Фамилия
|Магадиев
|Команда
|Иртыш
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 января 1992 (31 год)
|Рост
|191
|Вес
|83
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Денис
|Отчество
|Ульфатович
|Фамилия
|Магадиев
|Команда
|Иртыш
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 января 1992 (31 год)
|Рост
|191
|Вес
|83
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Иртыш
|22
|2
|0
|8
|0
|Акрон
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.05.2021
|1' -90'
|Иртыш (Омск)
|0:4
|Оренбург (Оренбург)
|86'
|02.05.2021
|1' -89'
|Чайка (Песчанокопское)
|2:1
|Иртыш (Омск)
|24'
|28.04.2021
|1' -90'
|Иртыш (Омск)
|1:2
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|24.04.2021
|1' -90'
|Велес (Москва)
|2:1
|Иртыш (Омск)
|49'
|17.04.2021
|1' -90'
|Иртыш (Омск)
|0:1
|Балтика (Калининград)
|80'
|11.04.2021
|1' -90'
|Краснодар-2 (Краснодар)
|2:0
|Иртыш (Омск)
|07.04.2021
|1' -90'
|Акрон (Тольятти)
|1:1
|Иртыш (Омск)
|28.03.2021
|1' -90'
|Иртыш (Омск)
|0:0
|Шинник (Ярославль)
|76'
|24.03.2021
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|3:1
|Иртыш (Омск)
|20.03.2021
|1' -90'
|Иртыш (Омск)
|1:0
|Волгарь (Астрахань)
|12'
|14.03.2021
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|3:1
|Иртыш (Омск)
|44'
|06.03.2021
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|1:0
|Иртыш (Омск)
|26'
|05.12.2020
|1' -90'
|Иртыш (Омск)
|1:0
|Динамо Бр (Брянск)
|29.11.2020
|1' -90'
|Спартак-2 (Москва)
|1:2
|Иртыш (Омск)
|32'
|21.11.2020
|1' -90'
|Чертаново (Москва)
|0:1
|Иртыш (Омск)
|15.11.2020
|1' -90'
|Иртыш (Омск)
|0:1
|Пари НН (Нижний Новгород)
|29'
|07.11.2020
|1' -90'
|Иртыш (Омск)
|2:2
|Чайка (Песчанокопское)
|28.10.2020
|1' -90'
|Иртыш (Омск)
|1:2
|Велес (Москва)
|24.10.2020
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|3:2
|Иртыш (Омск)
|49'
|17.10.2020
|1' -90'
|Иртыш (Омск)
|0:0
|Краснодар-2 (Краснодар)
|13.10.2020
|1' -90'
|Иртыш (Омск)
|1:0
|Акрон (Тольятти)
|27.09.2020
|1' -90'
|Иртыш (Омск)
|1:0
|Факел (Воронеж)
|19.09.2020
|Был в запасе
|Оренбург (Оренбург)
|0:0
|Акрон (Тольятти)
|13.09.2020
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|0:2
|Чайка (Песчанокопское)
|05.09.2020
|1' -46'
|Акрон (Тольятти)
|0:1
|Велес (Москва)
|30.08.2020
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|1:0
|Акрон (Тольятти)
|22.08.2020
|1' -78'
|Акрон (Тольятти)
|1:0
|Краснодар-2 (Краснодар)
|16.08.2020
|1' -61'
|Спартак-2 (Москва)
|1:0
|Акрон (Тольятти)
|12.08.2020
|76' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:1
|Акрон (Тольятти)
|08.08.2020
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|2:1
|Шинник (Ярославль)