Александр Мясников - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Александр
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Мясников
|Команда
|Торпедо Вл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 сентября 1988 (34 года)
|Рост
|176
|Вес
|72
|Имя
|Александр
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Мясников
|Команда
|Торпедо Вл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 сентября 1988 (34 года)
|Рост
|176
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торпедо Вл
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.09.2021
|1' -90'
|Торпедо Вл (Владимир)
|0:2
|Урал (Екатеринбург)