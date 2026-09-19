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Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Команды
БАТЭ
P. Kolosovskiy
Статистика
P. Kolosovskiy - статистика
БАТЭ
#18
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Динамо Мн
2 : 0
19.09.2026
БАТЭ
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
БАТЭ
2 : 2
13.09.2026
Нафтан
Был в запасе
Статистика по турнирам
Беларусь. Высшая лига 2026
Беларусь. Кубок 2026/2027
Беларусь. Первая лига 2026
Лига конференций 2026/2027
Команда
И
Г
П
Ж
К
Матчи игрока в этом турнире
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Динамо Мн
2 : 0
19.09.2026
БАТЭ
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
БАТЭ
2 : 2
13.09.2026
Нафтан
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
МЛ Витебск
0 : 0
23.08.2026
БАТЭ
Был в запасе
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