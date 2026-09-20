Матчи за последние 30 дней
Бразилия. Серия А, 28 тур
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
Бразилия. Серия А, 27 тур
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
Статистика по турнирам
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 28 тур
Бразилия. Серия А, 27 тур
Бразилия. Серия А, 26 тур
Бразилия. Серия А, 25 тур
Бразилия. Серия А, 24 тур
Бразилия. Серия А, 23 тур
Бразилия. Серия А, 22 тур
Бразилия. Серия А, 18 тур
Бразилия. Серия А, 17 тур
Бразилия. Серия А, 16 тур
Бразилия. Серия А, 15 тур
Бразилия. Серия А, 14 тур
Бразилия. Серия А, 12 тур
Бразилия. Серия А, 11 тур
Бразилия. Серия А, 10 тур