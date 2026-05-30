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Испания. Сегунда
Команды
Реал Сосьедад Б
D. Ramirez
Статистика
D. Ramirez - статистика
Реал Сосьедад Б
#26
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2025/2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
Реал Сосьедад Б
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 42 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 1
30.05.2026
Леонеса
Был в запасе
Испания. Сегунда, 41 тур
Альбасете
3 : 1
24.05.2026
Реал Сосьедад Б
63' - 90'
Испания. Сегунда, 40 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
16.05.2026
Мирандес
Был в запасе
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Был в запасе
Испания. Сегунда, 38 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 0
03.05.2026
Бургос
Был в запасе
Испания. Сегунда, 37 тур
Вальядолид
1 : 0
25.04.2026
Реал Сосьедад Б
Был в запасе
Испания. Сегунда, 36 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 3
17.04.2026
Расинг
Был в запасе
Испания. Сегунда, 35 тур
Сеута
0 : 0
10.04.2026
Реал Сосьедад Б
90' - 90'
Испания. Сегунда, 34 тур
Спортинг
1 : 0
06.04.2026
Реал Сосьедад Б
Был в запасе
Испания. Сегунда, 33 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 1
02.04.2026
Эйбар
Был в запасе
Испания. Сегунда, 18 тур
Депортиво
0 : 3
13.12.2025
Реал Сосьедад Б
Был в запасе
Испания. Сегунда, 17 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 1
06.12.2025
Спортинг
Был в запасе
Испания. Сегунда, 16 тур
Мирандес
1 : 0
30.11.2025
Реал Сосьедад Б
84' - 90'
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
24.11.2025
Вальядолид
79' - 90'
Испания. Сегунда, 14 тур
Кастельон
5 : 4
15.11.2025
Реал Сосьедад Б
Был в запасе
Испания. Сегунда, 13 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 1
08.11.2025
Леганес
Был в запасе
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 0
05.11.2025
Уэска
Был в запасе
Испания. Сегунда, 12 тур
Расинг
1 : 0
31.10.2025
Реал Сосьедад Б
Был в запасе
Испания. Сегунда, 11 тур
Бургос
1 : 0
25.10.2025
Реал Сосьедад Б
Был в запасе
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