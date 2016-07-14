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    Саша Илич - статистика

    Полузащитник
    Имя Саша
    Фамилия Илич
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 декабря 1977 (45 лет)
    Рост 178
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Партизан 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.07.2016 1' -90' Заглембе (Любина) 0:0
    (4:3)п    		 Партизан (Белград)
    101'
    14.07.2016 Был в запасе Партизан (Белград) 0:0 Заглембе (Любина)
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