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    Василий Панев - статистика

    #5 | Полузащитник
    Имя Василий
    Отчество Николаевич
    Фамилия Панев
    Команда Чита
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 4 января 1988 (35 лет)
    Рост 187
    Вес 81
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Чита 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.09.2016 76' -90' Чита (Чита) 0:1 Рубин (Казань)
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