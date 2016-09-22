Василий Панев - статистика
#5 | Полузащитник
|Имя
|Василий
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Панев
|Команда
|Чита
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 января 1988 (35 лет)
|Рост
|187
|Вес
|81
|Имя
|Василий
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Панев
|Команда
|Чита
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 января 1988 (35 лет)
|Рост
|187
|Вес
|81
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чита
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.09.2016
|76' -90'
|Чита (Чита)
|0:1
|Рубин (Казань)