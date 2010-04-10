Радек Ширл - статистика
#25 | Полузащитник
|Имя
|Радек
|Фамилия
|Ширл
|Команда
|Млада Болеслав
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 марта 1981 (41 год)
|Рост
|180
|Вес
|72
|Имя
|Радек
|Фамилия
|Ширл
|Команда
|Млада Болеслав
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 марта 1981 (41 год)
|Рост
|180
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит (мол)
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.04.2010
|1' -46'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|0:0
|Локомотив (мол) (Москва)