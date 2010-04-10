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    Радек Ширл - статистика

    #25 | Полузащитник
    Имя Радек
    Фамилия Ширл
    Команда Млада Болеслав
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 марта 1981 (41 год)
    Рост 180
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зенит (мол) 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.04.2010 1' -46' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 0:0 Локомотив (мол) (Москва)
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