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    Виктор Карпухин - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Виктор
    Отчество Анатольевич
    Фамилия Карпухин
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 27 декабря 1989 (33 года)
    Рост 172
    Вес 65
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Волга 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.09.2020 1' -63' Волга (Ульяновск) 0:3 Урал (Екатеринбург)
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