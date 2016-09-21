Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Александр Леоненков - статистика

    #15 | Защитник
    Имя Александр
    Отчество Александрович
    Фамилия Леоненков
    Команда Челябинск
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 сентября 1989 (33 года)
    Рост 179
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Челябинск 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.09.2016 1' -90' Челябинск (Челябинск) 0:3 Урал (Екатеринбург)
    • Читайте нас: 
    11