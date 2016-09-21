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    Сергей Глазков - статистика

    #16 | Вратарь
    Имя Сергей
    Отчество Юрьевич
    Фамилия Глазков
    Команда Челябинск
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 25 декабря 1987 (35 лет)
    Рост 184
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Челябинск 1 -3 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.09.2016 1' -90' Челябинск (Челябинск) 0:3 Урал (Екатеринбург)
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