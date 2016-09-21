Сергей Глазков - статистика
#16 | Вратарь
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Глазков
|Команда
|Челябинск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|25 декабря 1987 (35 лет)
|Рост
|184
|Вес
|80
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Глазков
|Команда
|Челябинск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|25 декабря 1987 (35 лет)
|Рост
|184
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Челябинск
|1
|-3
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.09.2016
|1' -90'
|Челябинск (Челябинск)
|0:3
|Урал (Екатеринбург)