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Норвегия. Элитсериен
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Мольде
S. Kilen
Статистика
S. Kilen - статистика
Мольде
#16
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Мольде
1 : 2
19.09.2026
Олесунн
79' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
ХамКам
1 : 5
13.09.2026
Мольде
1' - 62'
Статистика по турнирам
Норвегия. Элитсериен 2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кристиансунд
15
2
1
2
0
Мольде
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Мольде
1 : 2
19.09.2026
Олесунн
79' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
ХамКам
1 : 5
13.09.2026
Мольде
1' - 62'
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Мольде
2 : 0
06.09.2026
КФУМ-Камератене
72' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Фредрикстад
1 : 0
16.08.2026
Кристиансунд
1' - 63'
63'
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.08.2026
Мольде
1' - 90'
25'
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
КФУМ-Камератене
2 : 1
02.08.2026
Кристиансунд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Кристиансунд
1 : 2
25.07.2026
Старт
1' - 90'
15'
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
Русенборг
3 : 0
12.07.2026
Кристиансунд
1' - 46'
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Волеренга
3 : 1
29.05.2026
Кристиансунд
1' - 76'
52'
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Лиллестрем
1 : 2
20.05.2026
Кристиансунд
1' - 79'
75'
78'
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
Мольде
1 : 0
16.05.2026
Кристиансунд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
Сандефьорд
2 : 0
10.05.2026
Кристиансунд
1' - 71'
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Кристиансунд
1 : 1
03.05.2026
ХамКам
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
Олесунн
1 : 1
26.04.2026
Кристиансунд
1' - 89'
62'
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
Кристиансунд
2 : 0
19.04.2026
Фредрикстад
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Тромсе
2 : 0
11.04.2026
Кристиансунд
1' - 67'
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
Кристиансунд
0 : 3
06.04.2026
Буде-Глимт
1' - 62'
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Кристиансунд
3 : 2
15.03.2026
Бранн
1' - 90'
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