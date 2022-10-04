Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Марат Ситдиков - статистика

    #25 | Полузащитник
    Имя Марат
    Отчество Рустемович
    Фамилия Ситдиков
    Команда Нефтехимик
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 23 июля 1991 (31 год)
    Рост 174
    Вес 65
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Нефтехимик 0:0 Алания Россия. Первая лига, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нефтехимик 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.11.2022 Был в запасе Нефтехимик (Нижнекамск) 1:2 Волга (Ульяновск)
    04.10.2022 1' -84' СтавропольАгроСоюз (Ивановское) 0:3 Нефтехимик (Нижнекамск)
    • Читайте нас: 
    11