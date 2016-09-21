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    Кирилл Холодов - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Кирилл
    Отчество Николаевич
    Фамилия Холодов
    Команда Челябинск
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 21 ноября 1990 (32 года)
    Рост 179
    Вес 68
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Челябинск 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.09.2016 1' -60' Челябинск (Челябинск) 0:3 Урал (Екатеринбург)
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