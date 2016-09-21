Кирилл Холодов - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Кирилл
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Холодов
|Команда
|Челябинск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 ноября 1990 (32 года)
|Рост
|179
|Вес
|68
|Имя
|Кирилл
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Холодов
|Команда
|Челябинск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 ноября 1990 (32 года)
|Рост
|179
|Вес
|68
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Челябинск
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.09.2016
|1' -60'
|Челябинск (Челябинск)
|0:3
|Урал (Екатеринбург)