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    Никола Василевич - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Никола
    Фамилия Василевич
    Команда Борац
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 19 декабря 1983 (39 лет)
    Рост 185
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Металлург 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.05.2009 1' -46' Арсенал (Киев) 2:0 Металлург (Запорожье)
    10.05.2009 1' -90' Металлург (Запорожье) 0:0 Карпаты (Львов)
    03.05.2009 1' -77' Металлург (Запорожье) 1:0 Ворскла (Полтава)
    26.04.2009 1' -90' Металлист (Харьков) 1:1 Металлург (Запорожье)
    11'
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