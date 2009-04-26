Никола Василевич - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Никола
|Фамилия
|Василевич
|Команда
|Борац
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 декабря 1983 (39 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Никола
|Фамилия
|Василевич
|Команда
|Борац
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 декабря 1983 (39 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлург
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.05.2009
|1' -46'
|Арсенал (Киев)
|2:0
|Металлург (Запорожье)
|10.05.2009
|1' -90'
|Металлург (Запорожье)
|0:0
|Карпаты (Львов)
|03.05.2009
|1' -77'
|Металлург (Запорожье)
|1:0
|Ворскла (Полтава)
|26.04.2009
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|1:1
|Металлург (Запорожье)
|11'