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Камил Чонтофальски
Статистика
Камил Чонтофальски - статистика
Завершил карьеру
3 июня 1978 (48), Кошице
| Вратарь
190 см | 82 кг
Словакия
Статистика
Новости
Статистика по турнирам
Лига Европы 2009/2010
Россия. Кубок 2009/2010
Россия. Премьер-лига 2009
Товарищеские матчи 2008
Кубок УЕФА 2007/2008
Россия. Кубок 2007/2008
Россия. Премьер-лига 2007
Россия. Кубок 2006/2007
Россия. Премьер-лига 2006
Россия. Премьер-лига 2005
Россия. Премьер-лига 2004
Россия. Премьер-лига 2003
Команда
И
Г
П
Ж
К
Зенит
1
-1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы,
Зенит
1 : 1
27.08.2009
Насьональ
1' - 90'
Лига Европы,
Насьональ
4 : 3
20.08.2009
Зенит
Был в запасе
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