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    Камил Чонтофальски - статистика

    Имя Камил
    Фамилия Чонтофальски
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Кошице
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 3 июня 1978 (44 года)
    Рост 190
    Вес 82
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зенит 1 -1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.08.2009 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 1:1 Насьональ (Фуншал)
    20.08.2009 Был в запасе Насьональ (Фуншал) 4:3 Зенит (Санкт-Петербург)
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