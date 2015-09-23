Сергей Авагимян - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Авагимян
|Команда
|Байкал
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 июля 1989 (33 года)
|Рост
|187
|Вес
|83
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Авагимян
|Команда
|Байкал
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 июля 1989 (33 года)
|Рост
|187
|Вес
|83
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Байкал
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.09.2015
|1' -90'
|Байкал (Иркутск)
|1:2
|ЦСКА (Москва)