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Франция. Лига 2
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Статистика
Malang Gomes - статистика
Нант
#67 | Полузащитник
Статистика
Статистика по турнирам
Франция. Лига 2 2026/2027
Франция. Лига 2 2025/2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нант
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 2, 4 тур
Генгам
3 : 3
29.08.2026
Нант
88' - 90'
Франция. Лига 2, 2 тур
Лаваль
2 : 1
14.08.2026
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 2, 1 тур
Нант
0 : 1
08.08.2026
Ред Стар
Был в запасе
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