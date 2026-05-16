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Испания. Сегунда
Команды
Сеута
Gonzalo Almenara
Статистика
Gonzalo Almenara - статистика
Сеута
#17 | Защитник
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2025/2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сеута
10
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 40 тур
Сеута
1 : 4
16.05.2026
Малага
Был в запасе
Испания. Сегунда, 39 тур
Сеута
1 : 1
09.05.2026
Кастельон
84' - 90'
Испания. Сегунда, 38 тур
Спортинг
1 : 2
03.05.2026
Сеута
90' - 90'
Испания. Сегунда, 37 тур
Сеута
0 : 0
26.04.2026
Расинг
Был в запасе
Испания. Сегунда, 36 тур
Сарагоса
2 : 2
18.04.2026
Сеута
Был в запасе
Испания. Сегунда, 35 тур
Сеута
0 : 0
10.04.2026
Реал Сосьедад Б
Был в запасе
Испания. Сегунда, 34 тур
Эйбар
3 : 0
05.04.2026
Сеута
1' - 62'
Испания. Сегунда, 33 тур
Бургос
1 : 1
01.04.2026
Сеута
Был в запасе
Испания. Сегунда, 32 тур
Сеута
2 : 1
28.03.2026
Кадис
Был в запасе
Испания. Сегунда, 31 тур
Леганес
5 : 2
21.03.2026
Сеута
Был в запасе
Испания. Сегунда, 30 тур
Сеута
1 : 2
14.03.2026
Депортиво
85' - 90'
Испания. Сегунда, 29 тур
Лас-Пальмас
4 : 0
08.03.2026
Сеута
Был в запасе
Испания. Сегунда, 28 тур
Мирандес
0 : 1
01.03.2026
Сеута
74' - 90'
Испания. Сегунда, 25 тур
Сеута
3 : 2
25.02.2026
Кордоба
Был в запасе
Испания. Сегунда, 27 тур
Сеута
2 : 1
20.02.2026
Гранада
Был в запасе
Испания. Сегунда, 26 тур
Уэска
2 : 0
15.02.2026
Сеута
Был в запасе
Испания. Сегунда, 23 тур
Сеута
3 : 1
26.01.2026
Леонеса
Был в запасе
Испания. Сегунда, 22 тур
Сеута
0 : 3
17.01.2026
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Сегунда, 21 тур
Малага
2 : 1
11.01.2026
Сеута
Был в запасе
Испания. Сегунда, 19 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 3
21.12.2025
Сеута
Был в запасе
Испания. Сегунда, 17 тур
Гранада
1 : 1
07.12.2025
Сеута
Был в запасе
Испания. Сегунда, 16 тур
Сеута
1 : 0
29.11.2025
Бургос
77' - 90'
Испания. Сегунда, 13 тур
Сеута
3 : 2
26.11.2025
Альмерия
Был в запасе
Испания. Сегунда, 15 тур
Депортиво
2 : 1
23.11.2025
Сеута
Был в запасе
Испания. Сегунда, 14 тур
Сеута
1 : 2
16.11.2025
Леганес
Был в запасе
Испания. Сегунда, 7 тур
Кадис
0 : 0
28.09.2025
Сеута
Был в запасе
Испания. Сегунда, 6 тур
Сеута
1 : 0
21.09.2025
Сарагоса
1' - 85'
Испания. Сегунда, 5 тур
Кастельон
3 : 3
14.09.2025
Сеута
84' - 90'
Испания. Сегунда, 4 тур
Сеута
2 : 1
07.09.2025
Уэска
1' - 90'
Испания. Сегунда, 3 тур
Расинг
4 : 1
30.08.2025
Сеута
1' - 46'
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