Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Pierre - статистика

Форталеза
#30 | Полузащитник
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Форталеза
13
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
1' - 82'
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
81' - 90'
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
1' - 76'
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
1' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Атлетико Минейро
3 : 3
13.11.2025
Форталеза
1' - 86'
Бразилия. Серия А, 33 тур
Форталеза
2 : 2
10.11.2025
Гремио
1' - 82'
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сеара
1 : 1
07.11.2025
Форталеза
1' - 79'
Бразилия. Серия А, 31 тур
Сантос
1 : 1
01.11.2025
Форталеза
1' - 82'
Бразилия. Серия А, 30 тур
Форталеза
1 : 0
26.10.2025
Фламенго
1' - 71'
Бразилия. Серия А, 29 тур
Крузейро
1 : 0
19.10.2025
Форталеза
64' - 90'
Бразилия. Серия А, 28 тур
Форталеза
0 : 2
16.10.2025
Васко да Гама
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 27 тур
Жувентуде
1 : 2
06.10.2025
Форталеза
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 26 тур
Форталеза
0 : 2
03.10.2025
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 25 тур
Форталеза
1 : 0
27.09.2025
Спорт Ресифи
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 24 тур
Палмейрас
4 : 1
21.09.2025
Форталеза
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 23 тур
Форталеза
2 : 0
13.09.2025
Витория
1' - 62'
50'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Интернасьонал
2 : 1
01.09.2025
Форталеза
80' - 90'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Форталеза
0 : 1
25.08.2025
Мирассол
Был в запасе
Главные новости
Бубнов вынес вердикт Дзюбе: «О нем вспоминать не будут, разве что случай с его видео»
22:43
Экс-игрок «Зенита» обратился к Месси: «Для меня было честью быть твоим солдатом»
22:33
В «Спартаке» раскрыли, кто перезагрузил карьеру Зобнина
21:59
5
Во Франции сообщили о проблемах «Монако» – российский владелец три года не финансирует клуб
21:50
«Сто процентов прав»: Ташуев выбрал сторону в конфликте Роналду и Жезуша
21:35
1
Назван лучший российский нападающий: «Он сильнее Кордобы»
21:20
4
Бубнов – о новом тренере «Родины»: «Так может быть только у нас»
21:13
Стала известна позиция России по вотуму недоверия Инфантино, выдвинутому УЕФА
21:05
1
Только два игрока «Спартака» не готовы к возобновлению сезона
20:53
Мостовому не понравились слова Дивеева про «Спартак»: «У нас иногда несут такую чушь»
20:20
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+