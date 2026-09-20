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Бразилия. Серия А
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Allex - статистика
Интернасьонал
#31 | Полузащитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Бразилия. Серия А, 28 тур
Сан-Паулу
1 : 0
20.09.2026
Интернасьонал
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
12.09.2026
Интернасьонал
Был в запасе
Статистика по турнирам
Бразилия. Серия А 2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
Интернасьонал
10
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 28 тур
Сан-Паулу
1 : 0
20.09.2026
Интернасьонал
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
12.09.2026
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 23 тур
Интернасьонал
1 : 1
18.08.2026
Ремо
87' - 90'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Палмейрас
0 : 0
09.08.2026
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Интернасьонал
1 : 1
30.07.2026
Фламенго
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 20 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
26.07.2026
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 19 тур
Интернасьонал
1 : 2
23.07.2026
Крузейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 18 тур
Брагантино
3 : 1
31.05.2026
Интернасьонал
85' - 90'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Витория
2 : 0
23.05.2026
Интернасьонал
78' - 90'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Интернасьонал
4 : 1
17.05.2026
Васко да Гама
78' - 90'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Коритиба
2 : 2
09.05.2026
Интернасьонал
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Интернасьонал
2 : 0
04.05.2026
Флуминенсе
1' - 46'
18'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Ботафого
2 : 2
26.04.2026
Интернасьонал
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Интернасьонал
1 : 2
19.04.2026
Мирассол
1' - 81'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Интернасьонал
0 : 0
12.04.2026
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 10 тур
Коринтианс
0 : 1
06.04.2026
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 9 тур
Интернасьонал
1 : 1
02.04.2026
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 8 тур
Интернасьонал
2 : 0
23.03.2026
Шапекоэнсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 7 тур
Сантос
1 : 2
19.03.2026
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 6 тур
Интернасьонал
0 : 1
15.03.2026
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 5 тур
Атлетико Минейро
1 : 0
12.03.2026
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 4 тур
Ремо
1 : 1
26.02.2026
Интернасьонал
68' - 90'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Интернасьонал
1 : 3
13.02.2026
Палмейрас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 2 тур
Фламенго
1 : 1
05.02.2026
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Интернасьонал
0 : 1
29.01.2026
Атлетико Паранаэнсе
Был в запасе
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