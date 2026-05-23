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Чехия. Шанс Лига
Команды
Фастав
Lukáš Branecký
Статистика
Lukáš Branecký - статистика
Фастав
#30 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Чехия. Шанс Лига 2025/2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фастав
11
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Фастав
1 : 0
23.05.2026
Словацко
68' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Фастав
2 : 4
12.05.2026
Теплице
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Млада Болеслав
1 : 1
09.05.2026
Фастав
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Пардубице
3 : 1
25.04.2026
Фастав
1' - 46'
Чехия. Шанс Лига, 30 тур
Фастав
3 : 2
18.04.2026
Теплице
74' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 29 тур
Богемианс 1905
2 : 1
11.04.2026
Фастав
75' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 28 тур
Фастав
0 : 3
04.04.2026
Яблонец
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 23 тур
Градец-Кралове
0 : 0
21.02.2026
Фастав
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 21 тур
Фастав
0 : 3
08.02.2026
Спарта
75' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 20 тур
Слован
2 : 0
01.02.2026
Фастав
69' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 19 тур
Фастав
5 : 0
14.12.2025
Сигма
87' - 90'
90'
Чехия. Шанс Лига, 18 тур
Млада Болеслав
3 : 1
06.12.2025
Фастав
62' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 17 тур
Фастав
1 : 3
29.11.2025
Карвина
75' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Словацко
2 : 0
23.11.2025
Фастав
55' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Фастав
2 : 2
25.10.2025
Пардубице
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
0 : 0
18.10.2025
Фастав
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Фастав
1 : 1
05.10.2025
Баник
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
0 : 1
28.09.2025
Фастав
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Фастав
1 : 2
20.09.2025
Градец-Кралове
86' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Фастав
1 : 0
23.08.2025
Слован
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