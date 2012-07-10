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    Нажадди Ибрагимов - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Нажадди
    Отчество Ималиевич
    Фамилия Ибрагимов
    Команда ТСК
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 июля 1987 (35 лет)
    Рост 179
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Балтика 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.07.2012 Был в запасе Балтика (Калининград) 0:1 Ротор (Волгоград)
    10.07.2012 1' -90' Торпедо (Москва) 1:1 Балтика (Калининград)
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