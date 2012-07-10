Нажадди Ибрагимов - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Нажадди
|Отчество
|Ималиевич
|Фамилия
|Ибрагимов
|Команда
|ТСК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 июля 1987 (35 лет)
|Рост
|179
|Вес
|77
|Имя
|Нажадди
|Отчество
|Ималиевич
|Фамилия
|Ибрагимов
|Команда
|ТСК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 июля 1987 (35 лет)
|Рост
|179
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Балтика
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.07.2012
|Был в запасе
|Балтика (Калининград)
|0:1
|Ротор (Волгоград)
|10.07.2012
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:1
|Балтика (Калининград)