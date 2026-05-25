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МЛС 2026
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Филадельфия Юнион
Philippe Ndinga Ossibadjouo
Статистика
Philippe Ndinga Ossibadjouo - статистика
Филадельфия Юнион
#20 | Защитник
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Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2026
США. МЛС 2026
Швеция. Аллсвенскан 2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Филадельфия Юнион
6
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 15 тур
Интер Майами
6 : 4
25.05.2026
Филадельфия Юнион
83' - 90'
США. МЛС, 14 тур
Филадельфия Юнион
1 : 1
17.05.2026
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 13 тур
Орландо Сити
4 : 3
14.05.2026
Филадельфия Юнион
Был в запасе
США. МЛС, 11 тур
Филадельфия Юнион
0 : 0
03.05.2026
Нэшвилл
Был в запасе
США. МЛС, 10 тур
Коламбус
2 : 0
26.04.2026
Филадельфия Юнион
1' - 46'
США. МЛС, 9 тур
Торонто
3 : 3
23.04.2026
Филадельфия Юнион
Был в запасе
США. МЛС, 8 тур
Филадельфия Юнион
0 : 0
19.04.2026
Ди Си Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 7 тур
Монреаль
1 : 2
11.04.2026
Филадельфия Юнион
81' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Шарлотт
2 : 1
05.04.2026
Филадельфия Юнион
84' - 90'
США. МЛС, 5 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
21.03.2026
Чикаго Файр
1' - 76'
37'
США. МЛС, 4 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
14.03.2026
Филадельфия Юнион
1' - 77'
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