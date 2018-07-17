Никита Тимошин - статистика
#40 | Защитник
|Имя
|Никита
|Отчество
|Борисович
|Фамилия
|Тимошин
|Команда
|Авангард
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 апреля 1988 (34 года)
|Рост
|186
|Вес
|82
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Никита
|Отчество
|Борисович
|Фамилия
|Тимошин
|Команда
|Авангард
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 апреля 1988 (34 года)
|Рост
|186
|Вес
|82
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Авангард
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.07.2018
|1' -90'
|Авангард (Курск)
|1:2
|Шинник (Ярославль)