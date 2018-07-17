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    Никита Тимошин - статистика

    #40 | Защитник
    Имя Никита
    Отчество Борисович
    Фамилия Тимошин
    Команда Авангард
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 22 апреля 1988 (34 года)
    Рост 186
    Вес 82
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Авангард 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.07.2018 1' -90' Авангард (Курск) 1:2 Шинник (Ярославль)
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