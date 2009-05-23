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    Пабло Варгас - статистика

    #29 | Вратарь
    Имя Пабло
    Фамилия Варгас
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 16 февраля 1984 (39 лет)
    Рост 185
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Севилья 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.05.2009 1' -90' Нумансия (Сория) 0:2 Севилья (Севилья)
    23.05.2009 Был в запасе Севилья (Севилья) 1:0 Депортиво (Ла-Корунья)
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