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    Алексей Аверьянов - статистика

    #11 | Полузащитник
    Имя Алексей
    Отчество Анатольевич
    Фамилия Аверьянов
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 мая 1985 (37 лет)
    Рост 176
    Вес 69
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тамбов 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.09.2016 1' -51' Тамбов (Тамбов) 0:5 Зенит (Санкт-Петербург)
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