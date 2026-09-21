Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Бразилия. Серия А
Команды
Баия
Kauê Furquim
Статистика
Kauê Furquim - статистика
Баия
#57 | Полузащитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Бразилия. Серия А, 28 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 1
21.09.2026
Баия
64' - 90'
74'
Статистика по турнирам
Бразилия. Серия А 2026
Кубок Либертадорес 2026
Товарищеские матчи. Сборные 2026
Бразилия. Серия А 2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Баия
7
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 28 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 1
21.09.2026
Баия
64' - 90'
74'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Брагантино
2 : 3
05.09.2026
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 25 тур
Баия
3 : 2
31.08.2026
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 23 тур
Шапекоэнсе
3 : 3
16.08.2026
Баия
1' - 67'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Баия
0 : 0
09.08.2026
Васко да Гама
43' - 90'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Флуминенсе
0 : 0
30.07.2026
Баия
75' - 90'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Баия
1 : 1
26.07.2026
Коринтианс
69' - 90'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
22.07.2026
Баия
87' - 90'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Баия
2 : 0
18.07.2026
Шапекоэнсе
67' - 90'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Баия
2 : 2
26.04.2026
Сантос
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Васко да Гама
0 : 1
12.02.2026
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Коринтианс
1 : 2
29.01.2026
Баия
Был в запасе
Главные новости
Ромарио: «Роналду ошибся, потому что не послал Жезуша»
15:30
2
«Родина» объявила имя нового главного тренера
15:15
2
Сутормин сказал, кем видит Дзюбу после завершения карьеры
15:03
«Нужно гнать из сборной с волчьим билетом»: Губерниев выбрал сторону в конфликте Роналду и Жезуша
14:18
7
Бубнов предположил, кто победит в матче «Краснодар» – «Зенит»
14:00
2
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
13:55
5
«Динамо» предложит новый контракт легионеру
13:48
Защитник ЦСКА: «Клуб превыше всего, только потом семья»
13:41
4
Бубнов оценил действия Барко при продлении контракта со «Спартаком»
13:29
3
Мусаев рассказал, как эмоции Кордобы влияют на «Краснодар»
13:19
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+