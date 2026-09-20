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Главная
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Команды
Порту
Gabriel Mec
Статистика
Gabriel Mec - статистика
Порту
#37 | Полузащитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Португалия. Примейра, 7 тур
Порту
3 : 1
20.09.2026
Бенфика
Был в запасе
Португалия. Примейра, 6 тур
Каза Пиа
1 : 4
12.09.2026
Порту
Был в запасе
Статистика по турнирам
Бразилия. Серия А 2026
Копа Судамерикана 2026
Лига чемпионов 2026/2027
Португалия. Примейра 2026/2027
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гремио
16
2
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 24 тур
Брагантино
1 : 0
23.08.2026
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 23 тур
Атлетико Минейро
3 : 0
16.08.2026
Гремио
63' - 90'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Гремио
2 : 1
08.08.2026
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 20 тур
Гремио
1 : 1
27.07.2026
Флуминенсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 19 тур
Мирассол
2 : 1
18.07.2026
Гремио
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Гремио
1 : 3
30.05.2026
Коринтианс
1' - 80'
7'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Баия
1 : 1
17.05.2026
Гремио
46' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Гремио
0 : 1
11.05.2026
Фламенго
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Атлетико Паранаэнсе
0 : 0
03.05.2026
Гремио
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Гремио
1 : 0
26.04.2026
Коритиба
1' - 75'
43'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Крузейро
2 : 0
19.04.2026
Гремио
71' - 90'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Интернасьонал
0 : 0
12.04.2026
Гремио
67' - 90'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Гремио
0 : 0
06.04.2026
Ремо
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Палмейрас
2 : 1
03.04.2026
Гремио
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Васко да Гама
2 : 1
22.03.2026
Гремио
64' - 90'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Гремио
2 : 0
20.03.2026
Витория
86' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Шапекоэнсе
1 : 1
17.03.2026
Гремио
74' - 90'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
1 : 1
13.03.2026
Брагантино
1' - 60'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Гремио
2 : 1
26.02.2026
Атлетико Минейро
1' - 69'
55'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Сан-Паулу
2 : 0
12.02.2026
Гремио
Был в запасе
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