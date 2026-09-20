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Бразилия. Серия А
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Коринтианс
Kauê
Статистика
Kauê - статистика
Коринтианс
#51 | Вратарь
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Бразилия. Серия А, 28 тур
Коринтианс
1 : 3
20.09.2026
Флуминенсе
Был в запасе
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
Коринтианс
0 : 1
17.09.2026
Эстудиантес
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 27 тур
Фламенго
2 : 1
13.09.2026
Коринтианс
Был в запасе
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
Эстудиантес
1 : 1
10.09.2026
Коринтианс
Был в запасе
Статистика по турнирам
Бразилия. Серия А 2026
Кубок Либертадорес 2026
Суперкубок Бразилии 2026
Бразилия. Серия А 2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Коринтианс
4
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 28 тур
Коринтианс
1 : 3
20.09.2026
Флуминенсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 27 тур
Фламенго
2 : 1
13.09.2026
Коринтианс
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 26 тур
Коринтианс
1 : 2
07.09.2026
Шапекоэнсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Коринтианс
0 : 1
30.08.2026
Сантос
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 24 тур
Коритиба
2 : 1
24.08.2026
Коринтианс
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Коринтианс
1 : 2
17.08.2026
Крузейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 22 тур
Брагантино
0 : 2
10.08.2026
Коринтианс
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Коринтианс
0 : 0
31.07.2026
Атлетико Паранаэнсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 20 тур
Баия
1 : 1
26.07.2026
Коринтианс
Был в запасе
89'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Коринтианс
3 : 0
24.07.2026
Ремо
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 18 тур
Гремио
1 : 3
30.05.2026
Коринтианс
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 17 тур
Коринтианс
1 : 0
25.05.2026
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 16 тур
Ботафого
3 : 1
17.05.2026
Коринтианс
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 15 тур
Коринтианс
3 : 2
11.05.2026
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 14 тур
Мирассол
2 : 1
04.05.2026
Коринтианс
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 13 тур
Коринтианс
1 : 0
26.04.2026
Васко да Гама
1' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Витория
0 : 0
19.04.2026
Коринтианс
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 11 тур
Коринтианс
0 : 0
13.04.2026
Палмейрас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 10 тур
Коринтианс
0 : 1
06.04.2026
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 9 тур
Флуминенсе
3 : 1
02.04.2026
Коринтианс
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Коринтианс
1 : 1
23.03.2026
Фламенго
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 7 тур
Шапекоэнсе
0 : 0
20.03.2026
Коринтианс
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 6 тур
Сантос
1 : 1
15.03.2026
Коринтианс
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 5 тур
Коринтианс
0 : 2
12.03.2026
Коритиба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 4 тур
Крузейро
1 : 1
26.02.2026
Коринтианс
Был в запасе
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