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Чехия. Шанс Лига
Команды
Фастав
Stanislav Petruta
Статистика
Stanislav Petruta - статистика
Фастав
#10 | Полузащитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Фастав
1 : 2
13.09.2026
Градец-Кралове
10' - 90'
Статистика по турнирам
Чехия. Шанс Лига 2026/2027
Чехия. Шанс Лига 2025/2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фастав
7
2
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Фастав
1 : 2
13.09.2026
Градец-Кралове
10' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Фастав
1 : 3
06.09.2026
Теплице
57' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Зброевка
3 : 2
29.08.2026
Фастав
70' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Фастав
0 : 1
22.08.2026
Слован
1' - 58'
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Виктория
3 : 2
15.08.2026
Фастав
1' - 61'
13, 13'
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Виктория
3 : 2
15.08.2026
Фастав
1' - 61'
13, 13'
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Фастав
0 : 2
08.08.2026
Богемианс 1905
1' - 46'
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Спарта
3 : 1
31.07.2026
Фастав
1' - 67'
1'
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