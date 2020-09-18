Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Mats Pedersen - статистика

Яро
#26 | Полузащитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Финляндия. Вейккауслига, 25 тур
Лахти
1 : 1
18.09.2026
Яро
1' - 90'
Финляндия. Вейккауслига, 24 тур
Яро
1 : 1
12.09.2026
СИК
1' - 90'
Финляндия. Вейккауслига, 23 тур
Ильвес
2 : 0
08.09.2026
Яро
68' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
ХамКам
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Бранн
3 : 1
30.11.2025
ХамКам
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
ХамКам
3 : 1
02.11.2025
Сандефьорд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Фредрикстад
1 : 1
05.10.2025
ХамКам
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
ХамКам
4 : 0
28.09.2025
Русенборг
81' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Тромсе
1 : 0
21.09.2025
ХамКам
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
ХамКам
1 : 2
14.09.2025
Стремсгодсет
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
ХамКам
1 : 3
31.08.2025
Сарпсборг 08
64' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
КФУМ-Камератене
2 : 2
22.08.2025
ХамКам
82' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
ХамКам
1 : 0
17.08.2025
Брюне
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Мольде
1 : 0
09.08.2025
ХамКам
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
ХамКам
1 : 3
03.08.2025
Буде-Глимт
62' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Хаугесунд
0 : 3
26.07.2025
ХамКам
Был в запасе
Главные новости
Мусаев рассказал, как эмоции Кордобы влияют на «Краснодар»
13:19
Мусаев отреагировал на претензии «Зенита» в адрес «Краснодара»
12:39
7
Червиченко назвал «Спартак» командой с шальной походкой
12:29
7
Бубнов – о Головине: «Зачем ему корячиться в «Спартаке» или «Зените»?»
12:17
4
Черчесов объяснил отказ от подписания Дзюбы в «Ахмат»
12:01
Названы арбитры на матчи 10-го тура РПЛ, «Краснодар» и «Зенит» рассудит Танашев
11:34
7
Раскрыта сумма, которую Канье Уэст заработал на отмененных концертах на стадионе «Зенита»
11:24
11
Бабаев раскрыл причины отставки Челестини из ЦСКА
10:59
2
Мусаев сравнил игру против «Зенита» с шахматами
10:52
4
Булыкин назвал условие для увольнения всего руководства «Спартака»
10:31
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+