Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Arthur Gabriel - статистика

Палмейрас
#56 | Защитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Бразилия. Серия А, 28 тур
Гремио
0 : 0
20.09.2026
Палмейрас
79' - 90'
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
ЛДУ
3 : 2
17.09.2026
Палмейрас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 27 тур
Палмейрас
2 : 0
13.09.2026
Сан-Паулу
46' - 90'
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
Палмейрас
1 : 0
10.09.2026
ЛДУ
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Палмейрас
18
0
0
1
1
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 28 тур
Гремио
0 : 0
20.09.2026
Палмейрас
79' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Палмейрас
2 : 0
13.09.2026
Сан-Паулу
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Мирассол
1 : 1
31.08.2026
Палмейрас
1' - 90'
90'
90'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Палмейрас
4 : 1
23.08.2026
Васко да Гама
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Флуминенсе
3 : 2
15.08.2026
Палмейрас
46' - 90'
73'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Палмейрас
0 : 0
09.08.2026
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Витория
0 : 4
30.07.2026
Палмейрас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 20 тур
Палмейрас
1 : 2
27.07.2026
Атлетико Минейро
78' - 90'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Коритиба
1 : 3
23.07.2026
Палмейрас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 18 тур
Палмейрас
1 : 0
31.05.2026
Шапекоэнсе
1' - 77'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Фламенго
0 : 3
24.05.2026
Палмейрас
1' - 81'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Палмейрас
1 : 1
17.05.2026
Крузейро
1' - 77'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Палмейрас
1 : 1
03.05.2026
Сантос
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Брагантино
0 : 1
27.04.2026
Палмейрас
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Палмейрас
1 : 0
20.04.2026
Атлетико Паранаэнсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Коринтианс
0 : 0
13.04.2026
Палмейрас
71' - 90'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Баия
1 : 2
06.04.2026
Палмейрас
1' - 81'
80'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Палмейрас
2 : 1
03.04.2026
Гремио
67' - 90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Сан-Паулу
0 : 1
22.03.2026
Палмейрас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 7 тур
Палмейрас
2 : 1
19.03.2026
Ботафого
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Палмейрас
1 : 0
16.03.2026
Мирассол
1' - 70'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.03.2026
Палмейрас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 4 тур
Палмейрас
2 : 1
26.02.2026
Флуминенсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Атлетико Минейро
2 : 2
29.01.2026
Палмейрас
83' - 90'
Главные новости
Черчесов объяснил отказ от подписания Дзюбы в «Ахмат»
12:01
Названы арбитры на матчи 10-го тура РПЛ, «Краснодар» и «Зенит» рассудит Танашев
11:34
3
Раскрыта сумма, которую Канье Уэст заработал на отмененных концертах на стадионе «Зенита»
11:24
7
Бабаев раскрыл причины отставки Челестини из ЦСКА
10:59
2
Мусаев сравнил игру против «Зенита» с шахматами
10:52
4
ВидеоРоналду припомнили слова об игроке Португалии, уехавшем из сборной после конфликта с тренером
10:42
Булыкин назвал условие для увольнения всего руководства «Спартака»
10:31
6
В «Спартаке» рассказали о ситуации с контрактами трех игроков
09:59
1
Морган ответил на слова о вылизывании задницы Роналду
09:48
4
Лукман: «Не увидел у России игрока, который бы выделялся в матче с 3-й сборной Нигерии»
09:16
18
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+