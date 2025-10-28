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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Челябинск
Никита Маляров
Статистика
€ 25 тыс
Никита Маляров - статистика
Челябинск
23 октября 1989 (36), Москва
#7 | Полузащитник
181 см | 74 кг
Россия
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Команда
И
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П
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Челябинск
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0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 6 раунд
Челябинск
0 : 0
28.10.2025
КАМАЗ
Был в запасе
Россия. Кубок, 5 раунд
Родина
0 : 0
15.10.2025
Челябинск
Был в запасе
Россия. Кубок, 4 раунд
Иркутск
2 : 3
25.09.2025
Челябинск
73' - 90'
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