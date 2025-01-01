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Спартак Сб
Даниель Коларич
Статистика
€ 350 тыс
Даниель Коларич - статистика
Спартак Сб
10 февраля 2005 (20), Кикинда
#16 | Защитник
190 см
Сербия
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