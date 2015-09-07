Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ислам Бидов - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Ислам
    Отчество Анатольевич
    Фамилия Бидов
    Команда Дружба
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 7 января 1987 (36 лет)
    Рост 172
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Дружба 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.09.2015 1' -57' Астрахань (Астрахань) 0:1 Дружба (Майкоп)
    • Читайте нас: 
    11