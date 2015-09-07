Ислам Бидов - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Ислам
|Отчество
|Анатольевич
|Фамилия
|Бидов
|Команда
|Дружба
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 января 1987 (36 лет)
|Рост
|172
|Вес
|70
|Имя
|Ислам
|Отчество
|Анатольевич
|Фамилия
|Бидов
|Команда
|Дружба
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 января 1987 (36 лет)
|Рост
|172
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дружба
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.09.2015
|1' -57'
|Астрахань (Астрахань)
|0:1
|Дружба (Майкоп)