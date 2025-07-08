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КуПС
Отто Руоппи
Статистика
Отто Руоппи - статистика
КуПС
31 января 2006 (19)
#34 | Полузащитник
180 см
Финляндия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов, 1 раунд
КуПС
1 : 0
08.07.2025
Милсами
1' - 90'
73'
Финляндия. Вейккауслига, 14 тур
Оулу
2 : 2
04.07.2025
КуПС
46' - 90'
65'
86'
Финляндия. Вейккауслига, 13 тур
КуПС
6 : 2
01.07.2025
Гнистан
1' - 90'
Финляндия. Вейккауслига, 12 тур
КуПС
3 : 0
27.06.2025
ХИК
1' - 90'
8'
Финляндия. Вейккауслига, 11 тур
Мариехамн
1 : 0
18.06.2025
КуПС
1' - 90'
Финляндия. Вейккауслига, 10 тур
КуПС
0 : 3
14.06.2025
Ильвес
1' - 90'
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