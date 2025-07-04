Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Клубный ЧМ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
РПЛ
Клубный ЧМ
FONBET Кубок России
Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Россия. РПЛ
Команды
ЦСКА
Филипп Насонкин
Статистика
Филипп Насонкин - статистика
ЦСКА
10 июня 2008 (17)
#56 | Защитник
Россия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. МФЛ, 13 тур
ЦСКА (мол)
6 : 0
04.07.2025
Урал (мол)
86' - 90'
Статистика по турнирам
Россия. МФЛ 2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
ЦСКА (мол)
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. МФЛ, 13 тур
ЦСКА (мол)
6 : 0
04.07.2025
Урал (мол)
86' - 90'
Главные новости
Конате вернулся в «Ахмат» по двум причинам
16:43
1
Пост
Криштиану Роналду отдыхает на роскошной яхте за $7 млн
16:38
1
Захарян травмировался на второй тренировке «Сосьедада» после отпуска
16:29
5
Игнатьев раскрыл, где хочет продолжить карьеру: «Даже все вещи оставлю и уеду»
15:57
3
«Ростов» собирается арендовать полузащитника ЦСКА
15:15
1
Видео
Лучший бомбардир в истории «Ахмата» вернулся в клуб
15:00
3
Бителло сравнил Карпина и Личку
14:48
1
В «Спартаке» думают о расторжении контракта с игроком, купленным за 6 миллионов
14:38
13
Фото
ЦСКА представил гостевую форму с отсылкой к победе в Кубке УЕФА
14:28
5
Мостовой дал совет Барко – аргентинец выбирает между «Спартаком» и женой
13:59
17
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: