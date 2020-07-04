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Даниэль Вольский - статистика

Зенит
23 февраля 2007 (18)
#81 | Полузащитник
Беларусь
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. МФЛ, 13 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 4
04.07.2025
Зенит (мол)
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Зенит (мол)
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. МФЛ, 13 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 4
04.07.2025
Зенит (мол)
1' - 90'
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