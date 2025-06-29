Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Василие Костов - статистика

Црвена Звезда
11 мая 2008 (17), Белград
#92 | Полузащитник
176 см
Сербия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Товарищеские матчи,
Зенит
3 : 0
29.06.2025
Црвена Звезда
Был в запасе
Главные новости
Золотой кубок КОНКАКАФ. Коста-Рика Угальде вылетела от США
08:44
3
Победы «Спартака» и «Зенита», жеребьевка Кубка, клубом РПЛ руководят из СИЗО, лидерство Слуцкого в Китае и другие новости
01:44
Известны две четвертьфинальные пары клубного ЧМ
01:24
1
Реакция Мостового на скандальную жеребьевку FONBET Кубка России
Вчера, 23:59
6
Аршавин назвал два сценария для Соболева в «Зените»
Вчера, 23:47
5
Унаи из «Марселя» отказал «Спартаку» по трем причинам
Вчера, 23:35
6
Экс-тренер «Динамо» – Радимову: «Пусть посмотрит, сколько у них в «Зените» клоунов»
Вчера, 22:55
11
Семак отреагировал на трансферные слухи, касающиеся «Зенита»
Вчера, 22:44
Сутормин выбрал новую команду
Вчера, 22:33
4
Самый дорогой игрок в истории «Торпедо» не хочет возвращаться в клуб
Вчера, 22:22
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 