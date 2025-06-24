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Сантьяго Моралес - статистика

Интер Майами
9 февраля 2007 (18)
#81 | Полузащитник
170 см
США
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Клубный чемпионат мира, 3 тур
Интер Майами
2 : 2
24.06.2025
Палмейрас
Был в запасе
Клубный чемпионат мира, 2 тур
Интер Майами
2 : 1
19.06.2025
Порту
Был в запасе
Клубный чемпионат мира, 1 тур
Аль-Ахли
0 : 0
15.06.2025
Интер Майами
Был в запасе
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