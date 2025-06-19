Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Сумайла Диабате - статистика

Зальцбург
22 ноября 2004 (20)
#5 | Полузащитник
168 см
Мали
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Клубный чемпионат мира, 1 тур
Пачука
1 : 2
19.06.2025
Зальцбург
55' - 90'
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия
2 : 2
24.05.2025
Блау-Вайс
1' - 90'
Главные новости
Мостовой сказал, считает ли себя настоящим тренером
17:12
Ташуев сказал, работает ли мафия в российском футболе
16:57
4
Канчельскис – о Соболеве: «Пошeл в «Зенит» за медалями и деньгами, предстоящий сезон для него показательный»
16:14
4
«Шэньхуа» Слуцкого победил «Порт» в шанхайском дерби в Кубке
16:05
1
Фото«Ростов» продлил контракт с полузащитником основного состава
15:39
«Спартак» заинтересован в полузащитнике сборной Марокко
15:33
Фото«Ростов» подписал защитника «Зенита»
15:17
1
Агент Барбоза сказал, может ли «Зенит» купить Головина
15:05
1
В РФС объяснили, почему сборная России не играет в Санкт-Петербурге
14:57
3
Карпин сказал, сколько времени нужно играть в «Спартаке», чтобы считаться спартаковцем
14:44
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 